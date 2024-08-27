Новый срок в качестве главы ЕК для фон дер Ляйен будет тяжелее предыдущего — Politico
11:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следующие пять лет на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) станут для Урсулы фон дер Ляйен более тяжелыми, чем предыдущие, из-за многочисленных кризисов внутри ЕС и вызовов в сфере безопасности. Об этом говорится в материале газеты Politico.
«Второй срок [для фон дер Ляйен] может стать гораздо большим вызовом, чем первый», — сказал депутат Европарламента Виргиниюс Синкявичюс. Издание отметило, что это связано прежде всего с продолжающимся конфликтом на Украине, усиливающимся влиянием правых партий в Европе, а также выборами президента США, в результате которых к власти снова может прийти Дональд Трамп.
«Следующие пять лет станут политическим минным полем», — высказал мнение неназванный европейский чиновник. «В связи с этим ей (фон дер Ляйен — прим. ТАСС) придется принять ряд ключевых решений о будущем Евросоюза, его бюджета, в то же время учитывая боевые действия на Украине и выбора в США», — добавил собеседник Politico. Газета указала, что в Европарламенте сейчас больше разногласий, чем когда бы то ни было, не лучше ситуация и на уровне лидеров ЕС. В частности, Франция и Германия, которые считались «мотором интеграции» ЕС, политически ослаблены и заняты внутренними проблемами.
НОВОСТИ
- 11:40 27.08.2024
- Москвичи перечислили фонду «Народный фронт. Все для победы!» 14 млн рублей на сайте «Миллион призов»
- 11:32 27.08.2024
- Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС
- 11:05 27.08.2024
- США вовлекают Молдавию в создание веществ, выборочно поражающих этнические группы — МО РФ
- 11:00 27.08.2024
- Ряд военно-промышленных комплексов манипулирует конфликтом на Украине — эмиссар КНР
- 10:32 27.08.2024
- ФСИН поощрит осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам
- 10:20 27.08.2024
- После резни в Золингене Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов
- 10:05 27.08.2024
- Байден перед президентскими выборами хочет взять Telegram под контроль — Володин
- 10:00 27.08.2024
- КНР обеспокоена, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по РФ — Ли Хуэй
- 09:32 27.08.2024
- Российские десантники уничтожили два катера ВСУ с наемниками из Польши у Кинбурнской косы
- 09:20 27.08.2024
- Телохранитель и помощница Дурова отпущены после допроса — AFP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать