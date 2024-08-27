Новый срок в качестве главы ЕК для фон дер Ляйен будет тяжелее предыдущего — Politico

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующие пять лет на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) станут для Урсулы фон дер Ляйен более тяжелыми, чем предыдущие, из-за многочисленных кризисов внутри ЕС и вызовов в сфере безопасности. Об этом говорится в материале газеты Politico.

«Второй срок [для фон дер Ляйен] может стать гораздо большим вызовом, чем первый», — сказал депутат Европарламента Виргиниюс Синкявичюс. Издание отметило, что это связано прежде всего с продолжающимся конфликтом на Украине, усиливающимся влиянием правых партий в Европе, а также выборами президента США, в результате которых к власти снова может прийти Дональд Трамп.

«Следующие пять лет станут политическим минным полем», — высказал мнение неназванный европейский чиновник. «В связи с этим ей (фон дер Ляйен — прим. ТАСС) придется принять ряд ключевых решений о будущем Евросоюза, его бюджета, в то же время учитывая боевые действия на Украине и выбора в США», — добавил собеседник Politico. Газета указала, что в Европарламенте сейчас больше разногласий, чем когда бы то ни было, не лучше ситуация и на уровне лидеров ЕС. В частности, Франция и Германия, которые считались «мотором интеграции» ЕС, политически ослаблены и заняты внутренними проблемами.