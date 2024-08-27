0
0
106
НОВОСТИ

Новый срок в качестве главы ЕК для фон дер Ляйен будет тяжелее предыдущего — Politico

11:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующие пять лет на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) станут для Урсулы фон дер Ляйен более тяжелыми, чем предыдущие, из-за многочисленных кризисов внутри ЕС и вызовов в сфере безопасности. Об этом говорится в материале газеты Politico.

«Второй срок [для фон дер Ляйен] может стать гораздо большим вызовом, чем первый», — сказал депутат Европарламента Виргиниюс Синкявичюс. Издание отметило, что это связано прежде всего с продолжающимся конфликтом на Украине, усиливающимся влиянием правых партий в Европе, а также выборами президента США, в результате которых к власти снова может прийти Дональд Трамп.

«Следующие пять лет станут политическим минным полем», — высказал мнение неназванный европейский чиновник. «В связи с этим ей (фон дер Ляйен — прим. ТАСС) придется принять ряд ключевых решений о будущем Евросоюза, его бюджета, в то же время учитывая боевые действия на Украине и выбора в США», — добавил собеседник Politico. Газета указала, что в Европарламенте сейчас больше разногласий, чем когда бы то ни было, не лучше ситуация и на уровне лидеров ЕС. В частности, Франция и Германия, которые считались «мотором интеграции» ЕС, политически ослаблены и заняты внутренними проблемами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 27.08.2024
Москвичи перечислили фонду «Народный фронт. Все для победы!» 14 млн рублей на сайте «Миллион призов»
0
60
11:32 27.08.2024
Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС
0
83
11:05 27.08.2024
США вовлекают Молдавию в создание веществ, выборочно поражающих этнические группы — МО РФ
0
127
11:00 27.08.2024
Ряд военно-промышленных комплексов манипулирует конфликтом на Украине — эмиссар КНР
0
127
10:32 27.08.2024
ФСИН поощрит осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам
0
158
10:20 27.08.2024
После резни в Золингене Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов
0
218
10:05 27.08.2024
Байден перед президентскими выборами хочет взять Telegram под контроль — Володин
0
226
10:00 27.08.2024
КНР обеспокоена, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по РФ — Ли Хуэй
0
249
09:32 27.08.2024
Российские десантники уничтожили два катера ВСУ с наемниками из Польши у Кинбурнской косы
0
271
09:20 27.08.2024
Телохранитель и помощница Дурова отпущены после допроса — AFP
0
264

Возврат к списку