Москвичи перечислили фонду «Народный фронт. Все для победы!» 14 млн рублей на сайте «Миллион призов»
11:40 27.08.2024
На сайте «Миллион призов» продолжается сбор средств в поддержку бойцов, действующих в зоне СВО, а также на закупку гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях РФ. Акция проводится совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!». За неделю действия проекта москвичи уже собрали около 14 млн руб.
Горожане могут перевести на названные выше цели 500, 1000, 2000, 3000, 5000 или 10 000 баллов. Один балл равен 1 руб. Количество переводов не ограничивается. Благотворители направляют как городские (зеленые) баллы, которые жители получают за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Наш город» и других, так и призовые (красные) баллы, разыгрываемые в рамках акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».
Собранные средства направляются фонду «Народный фронт. Все для победы!». Участники акции получают промокоды, по которым могут отследить, куда были направлены его деньги, благодаря отчету на сайте организации. Отчет будет обновляться 1-2 раза в месяц.
НОВОСТИ
- 11:32 27.08.2024
- Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС
- 11:20 27.08.2024
- Новый срок в качестве главы ЕК для фон дер Ляйен будет тяжелее предыдущего — Politico
- 11:05 27.08.2024
- США вовлекают Молдавию в создание веществ, выборочно поражающих этнические группы — МО РФ
- 11:00 27.08.2024
- Ряд военно-промышленных комплексов манипулирует конфликтом на Украине — эмиссар КНР
- 10:32 27.08.2024
- ФСИН поощрит осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам
- 10:20 27.08.2024
- После резни в Золингене Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов
- 10:05 27.08.2024
- Байден перед президентскими выборами хочет взять Telegram под контроль — Володин
- 10:00 27.08.2024
- КНР обеспокоена, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по РФ — Ли Хуэй
- 09:32 27.08.2024
- Российские десантники уничтожили два катера ВСУ с наемниками из Польши у Кинбурнской косы
- 09:20 27.08.2024
- Телохранитель и помощница Дурова отпущены после допроса — AFP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать