Москвичи перечислили фонду «Народный фронт. Все для победы!» 14 млн рублей на сайте «Миллион призов»

11:40

На сайте «Миллион призов» продолжается сбор средств в поддержку бойцов, действующих в зоне СВО, а также на закупку гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях РФ. Акция проводится совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!». За неделю действия проекта москвичи уже собрали около 14 млн руб.

Горожане могут перевести на названные выше цели 500, 1000, 2000, 3000, 5000 или 10 000 баллов. Один балл равен 1 руб. Количество переводов не ограничивается. Благотворители направляют как городские (зеленые) баллы, которые жители получают за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Наш город» и других, так и призовые (красные) баллы, разыгрываемые в рамках акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

Для участия в акции нужно авторизоваться на сайте «Миллион призов», затем в разделе «Поощрения» выбрать категорию «Благотворительность», а там - новые карточки фонда «Народный фронт. Все для победы!»Собранные средства направляются фонду «Народный фронт. Все для победы!». Участники акции получают промокоды, по которым могут отследить, куда были направлены его деньги, благодаря отчету на сайте организации. Отчет будет обновляться 1-2 раза в месяц.