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НОВОСТИ

ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области

12:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Ситуация на границе остается сложной, но контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — проинформировал глава региона.

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