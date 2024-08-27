ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Ситуация на границе остается сложной, но контролируемой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — проинформировал глава региона.