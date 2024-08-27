Нарышкин полагает, что Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации
12:05 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции не допустит передачу Западу чувствительной информации. Об этом Нарышкин заявил ТАСС.
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — отметил глава СВР, отвечая на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации.
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