Ситуация для ВСУ под Красноармейском ДНР катастрофическая — депутат Рады
12:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация для украинской армии под Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР близка к катастрофе. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Не понимаю, какой план у [главкома ВСУ Александра] Сырского, — написал депутат в телеграм-канале. — Но выглядит все критически и катастрофично. После Покровска дорога на Днепр будет открыта».
26 августа президент Украины Владимир Зеленский информировал, что после доклада главнокомандующего ВСУ принято решение усилить красноармейское направление, обстановку на котором украинский Генштаб охарактеризовал как сложную.
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