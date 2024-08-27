0
0
223
НОВОСТИ

Белоруссия переживает очень тяжелый период — Лукашенко

12:32 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете.

«Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Также, продолжил он, следует иметь в виду, что «надо в этой ситуации страну, махину эту, развернуть с Запада на Восток». «Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа», — сказал президент. «Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос „или — или“, — заявил Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5913
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6285
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5787
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5985
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5910
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5929
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5898
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5917
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5851
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5862

Возврат к списку