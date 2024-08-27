Белоруссия переживает очень тяжелый период — Лукашенко
12:32 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете.
«Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Также, продолжил он, следует иметь в виду, что «надо в этой ситуации страну, махину эту, развернуть с Запада на Восток». «Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа», — сказал президент. «Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос „или — или“, — заявил Лукашенко.
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