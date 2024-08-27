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НОВОСТИ

РФ не доверяет заявлениям Запада, что Киев сам готовил атаку на Курскую область — Нарышкин

13:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не доверяет заявлениям Запада, что Киев самостоятельно готовил атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

На вопрос, доверяет ли российская сторона заявлениям Запада, что Киев самостоятельно планировал операцию в Курской области и это ни с кем не согласовывал, Нарышкин ответил отрицательно.

«Нет, доверия к таким заявлениям нет», — отметил он.

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