Российские войска освободили Орловку в ДНР
13:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 13:18 27.08.2024
- Показы, мастер-классы, кастинги: в рамках московской недели кино пройдет более 100 событий для детей
- 13:05 27.08.2024
- Патрушев заявил, что нужно повышать боеготовность ВМФ
- 13:00 27.08.2024
- РФ не доверяет заявлениям Запада, что Киев сам готовил атаку на Курскую область — Нарышкин
- 12:32 27.08.2024
- Белоруссия переживает очень тяжелый период — Лукашенко
- 12:20 27.08.2024
- Ситуация для ВСУ под Красноармейском ДНР катастрофическая — депутат Рады
- 12:05 27.08.2024
- Нарышкин полагает, что Дуров не допустит передачу Западу чувствительной информации
- 12:00 27.08.2024
- ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области
- 11:40 27.08.2024
- Москвичи перечислили фонду «Народный фронт. Все для победы!» 14 млн рублей на сайте «Миллион призов»
- 11:32 27.08.2024
- Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС
- 11:20 27.08.2024
- Новый срок в качестве главы ЕК для фон дер Ляйен будет тяжелее предыдущего — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать