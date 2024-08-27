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НОВОСТИ

РФ готова помогать Дурову, но ситуация осложнена его французским гражданством — Песков

13:32 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ готова оказывать поддержку задержанному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову как россиянину, однако ситуация осложнена тем, что предприниматель обладает и французским гражданством. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты, — отметил представитель Кремля. — Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже».

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