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НОВОСТИ

Моди сказал Путину, что готов помочь в урегулировании ситуации на Украине

14:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре сказал президенту России Владимиру Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщение.

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