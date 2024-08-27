Моди сказал Путину, что готов помочь в урегулировании ситуации на Украине

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре сказал президенту России Владимиру Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщение.