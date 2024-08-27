ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный банк и правительство РФ принимают меры, чтобы снизить излишнюю инфляционную напряженность. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — сказал он.