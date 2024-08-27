Запасов газа в Европе может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств — Bloomberg

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасов газа в европейских хранилищах может не хватить на зиму в случае непредвиденных обстоятельств, включая резкое похолодание или прекращение поставок топлива из России. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По его информации, газохранилища в Европе уже сейчас заполнены почти на 90%, более чем за два месяца до назначенного срока. И этих запасов должно хватить, однако только в том случае, если «не случится что-то непредвиденное», поясняет Bloomberg. Агентство отмечает, что значительная часть запасов осталась с прошлой зимы в связи с тем, что потепление наступило раньше ожидаемого срока. В этом же сезоне ситуация может оказаться прямо противоположной, и в случае неожиданного похолодания газа в Европе не хватит.

Кроме того, указывает Bloomberg, в этом году у Европы нет таких же впечатляющих запасов сжиженного природного газа (СПГ), которые в прошлом году заполняли танкеры у берегов европейских стран и служили дополнительным источников энергии. Импорт СПГ в Европу снизился на 15-20% этим летом по сравнению с предыдущими двумя годами, поскольку азиатские страны согласились закупать его по более выгодным для поставщиков ценам.

Еще одним фактором, который может привести к нехватке газа в Европе, служат поставки топлива из РФ, утверждает агентство. В декабре 2024 года истекает договор, по которому Россия экспортирует газ в ряд стран ЕС, включая Венгрию, через Украину. Если он не будет продлен, то ситуация с энергоснабжением в этих странах обострится.