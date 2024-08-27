В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» прошел очередной концерт марафона «Музыка в цехах»
14:55 27.08.2024
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Фото пресс-службы «Русской Медиагруппы»
«Выступление артистов в заводских цехах – возрождение хорошей, доброй традиции. И сегодня любимые мелодии и новые песни в исполнении популярных артистов звучат на нашем знаменитом заводе, где производят суда, корабли и сложное оборудование», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ставший почетным гостем мероприятия.
«Проект «Музыка в цехах» проходит по всей стране на промышленных предприятиях с военной направленностью и заводах, которые работают в важных сферах экономики нашей страны, помогая нам скорее прийти к общей победе, – подчеркнул Владимир Киселев-младший, выступивший ведущим мероприятия. – Эти концерты – наша благодарность работникам. Мы привозим праздник в их дом – их цех».
«Музыка в цехах» – серия концертов отечественных звезд на заводских площадках по всей стране. Артисты посетили Челябинск, Санкт-Петербург, Серпухов, Курск, Нижний Тагил и другие города. Проект был создан командой «Русской Медиагруппы» и Юрием Киселевым в 2023 году как продолжение инициативы продюсера и основателя группы «Земляне» Владимира Киселева о премировании бойцов за подбитую в зоне СВО тяжелую бронетехнику западного производства.
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