У ВСУ не хватает сил и средств для ведения боев у Волчанска — Марочко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Волчанске, Липцах, то сейчас уже противник больше сосредоточился на позиционных таких действиях, оборонительных, поскольку резервы значительно подсократились, поскольку их перебрасывают на другое направление», — сказал он в эфире телеканала ОТР.