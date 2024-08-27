0
0
183
НОВОСТИ

На Украине признали, что вмешивались в выборы США «в предыдущие годы»

15:12 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак признал, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы».

«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня, вы знаете, что мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — сказал он в эфире телемарафона.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин США 11 января объявил о введении санкций в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. Как отмечал тогда Ермак, представители украинской власти — «категорические противники вмешательства в дела любого государства».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 27.08.2024
Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении Дурова — БелТА
0
75
16:00 27.08.2024
Стармер заявил, что британская экономика находится в плачевном состоянии
0
89
15:32 27.08.2024
РФ хотела бы помешать попыткам цветной революции в Грузии, делясь разведданными — Нарышкин
0
154
15:00 27.08.2024
У ВСУ не хватает сил и средств для ведения боев у Волчанска — Марочко
0
197
14:55 27.08.2024
В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» прошел очередной концерт марафона «Музыка в цехах»
0
160
14:32 27.08.2024
ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции — Песков
0
228
14:12 27.08.2024
Запасов газа в Европе может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств — Bloomberg
0
225
14:00 27.08.2024
Моди сказал Путину, что готов помочь в урегулировании ситуации на Украине
0
259
13:32 27.08.2024
РФ готова помогать Дурову, но ситуация осложнена его французским гражданством — Песков
0
268
13:20 27.08.2024
Российские войска освободили Орловку в ДНР
0
265

Возврат к списку