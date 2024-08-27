На Украине признали, что вмешивались в выборы США «в предыдущие годы»
15:12 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак признал, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы».
«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня, вы знаете, что мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — сказал он в эфире телемарафона.
В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин США 11 января объявил о введении санкций в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. Как отмечал тогда Ермак, представители украинской власти — «категорические противники вмешательства в дела любого государства».
НОВОСТИ
- 16:12 27.08.2024
- Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении Дурова — БелТА
- 16:00 27.08.2024
- Стармер заявил, что британская экономика находится в плачевном состоянии
- 15:32 27.08.2024
- РФ хотела бы помешать попыткам цветной революции в Грузии, делясь разведданными — Нарышкин
- 15:00 27.08.2024
- У ВСУ не хватает сил и средств для ведения боев у Волчанска — Марочко
- 14:55 27.08.2024
- В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» прошел очередной концерт марафона «Музыка в цехах»
- 14:32 27.08.2024
- ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции — Песков
- 14:12 27.08.2024
- Запасов газа в Европе может не хватить в случае непредвиденных обстоятельств — Bloomberg
- 14:00 27.08.2024
- Моди сказал Путину, что готов помочь в урегулировании ситуации на Украине
- 13:32 27.08.2024
- РФ готова помогать Дурову, но ситуация осложнена его французским гражданством — Песков
- 13:20 27.08.2024
- Российские войска освободили Орловку в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать