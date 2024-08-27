На Украине признали, что вмешивались в выборы США «в предыдущие годы»

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак признал, что Украина вмешивалась в американские выборы «в предыдущие годы».

«У всех есть политика, где-то проходят выборы. Поэтому сегодня, вы знаете, что мы работаем с обоими штабами кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — сказал он в эфире телемарафона.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин США 11 января объявил о введении санкций в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. Как отмечал тогда Ермак, представители украинской власти — «категорические противники вмешательства в дела любого государства».