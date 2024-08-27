Стармер заявил, что британская экономика находится в плачевном состоянии
16:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Великобритании находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось. В связи с этим правительство будет вынуждено идти на болезненные меры, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая с речью в саду на территории резиденции на Даунинг-стрит, 10.
«Ситуация станет еще хуже перед тем, как выправится, — сказал глава правительства, обращение которого демонстрировалось в эфире телеканала Sky News. — В октябре мы представим бюджет, который будет болезненным. У нас нет другого выбора, учитывая ситуацию, в которой мы оказались».
Стармер отметил, что предыдущее правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком оставило в бюджете «черную дыру» в размере 22 млрд фунтов ($29 млрд). Действующий премьер добавил, что не собирается повышать подоходный налог или НДС, однако не исключил роста других сборов, в первую очередь для наиболее состоятельных жителей королевства.
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