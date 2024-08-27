Глава МАГАТЭ сообщил, что увидел следы ударов дронов на Курской АЭС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил журналистам, что во время осмотра Курской АЭС увидел на ее территории следы от атак дронов.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты [Курской атомной] станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», — сказал он.