Украина не продлит контракт с «Газпромом» на транзит газа — Зеленский

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала «Рада».

При этом он заявил, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. «Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу», — добавил Зеленский.