Украина не продлит контракт с «Газпромом» на транзит газа — Зеленский
17:12 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала «Рада».
При этом он заявил, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. «Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу», — добавил Зеленский.
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