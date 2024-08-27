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Председатель МГИК Кириллова: для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

18:12 27.08.2024

Москвичи, желающие на выборах 6-8 сентября проголосовать при помощи бумажного бюллетеня, должны подать специальное заявлении и на это у них осталась неделя. Об этом избирателям напомнила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Голосование бумажным бюллетенем носит заявительный характер, - констатировала она. - Я напомню сроки: на площадке mos.ru можно подать заявление с 22 июля по 2 сентября, в ТИК (территориальную избирательную комиссию. – «НГ») – с 5 августа по 2 сентября. Ключевая дата – это 2 сентября».

По данным Мосгоризбиркома, к сегодняшнему дню примерно 5 тыс. москвичей подали заявление о своем намерении проголосовать бумажным бюллетенем. «5073 избирателя, из которых 572 подали (заявление. – «НГ») через ТИК, остальные подали через портал mos.ru», – сообщила Кириллова.

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов в нескольких районах ТиНАО и Куркине пройдут с 6 по 8 сентября. Горожане смогут голосовать как в элетронном формате, так и при помощи бумажных бюллетеней.

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