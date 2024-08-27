Киев запросил созыв Совета Украина-НАТО
18:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина — НАТО (СУН) по запросу Киева. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.
«Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях», — приводит агентство слова представителя альянса.
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