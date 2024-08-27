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НОВОСТИ

В Белом доме заявили, что в случае атаки Ирана США защитят Израиль

22:25 27.08.2024 Источник: Интерфакс

США призывают Иран отказаться от возможной атаки на Израиль и остаются приверженными защите израильской территории в случае такого нападения, заявил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"Наше послание Ирану неизменно и останется таким. Первое: мы призываем не делать этого. Нет причин усиливать напряженность. Нет причины потенциально начинать своего рода региональную войну. И второе: мы намерены подготовиться к защите Израиля в случае, если это будет необходимо", - заявил Кирби, его слова приводят западные СМИ.

"Мы считаем, что они по-прежнему готовы напасть, если захотят, именно поэтому мы усилили позиции в регионе", - добавил советник Белого дома.

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