В Белом доме заявили, что в случае атаки Ирана США защитят Израиль
22:25 27.08.2024 Источник: Интерфакс
США призывают Иран отказаться от возможной атаки на Израиль и остаются приверженными защите израильской территории в случае такого нападения, заявил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.
"Наше послание Ирану неизменно и останется таким. Первое: мы призываем не делать этого. Нет причин усиливать напряженность. Нет причины потенциально начинать своего рода региональную войну. И второе: мы намерены подготовиться к защите Израиля в случае, если это будет необходимо", - заявил Кирби, его слова приводят западные СМИ.
"Мы считаем, что они по-прежнему готовы напасть, если захотят, именно поэтому мы усилили позиции в регионе", - добавил советник Белого дома.
НОВОСТИ
- 20:46 27.08.2024
- По опросам Харрис пока немного опережает Трампа по популярности
- 18:50 27.08.2024
- «Дурову может быть назначено предварительное заключение в рамках уголовного дела - член Парижской коллегии адвокатов
- 18:20 27.08.2024
- Киев запросил созыв Совета Украина-НАТО
- 18:12 27.08.2024
- Председатель МГИК Кириллова: для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя
- 17:54 27.08.2024
- Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно
- 17:40 27.08.2024
- Попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку РФ не будут успешными — NYT
- 17:12 27.08.2024
- Украина не продлит контракт с «Газпромом» на транзит газа — Зеленский
- 17:00 27.08.2024
- Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 59 — Минздрав региона
- 16:32 27.08.2024
- Глава МАГАТЭ сообщил, что увидел следы ударов дронов на Курской АЭС
- 16:12 27.08.2024
- Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении Дурова — БелТА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать