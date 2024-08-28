Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской и Ростовской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре — над территорией Ростовской области», — сообщили там.