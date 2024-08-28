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Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — WSJ

09:20 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году предлагал сооснователю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, в 2018 году в ходе обеда в конфиденциальной обстановке Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в столицу Франции. Тогда же французский лидер обсуждал с сооснователем Telegram предоставление ему гражданства этой страны. Тем не менее Дуров отказался от переезда компании в Париж.

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