Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году предлагал сооснователю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, в 2018 году в ходе обеда в конфиденциальной обстановке Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в столицу Франции. Тогда же французский лидер обсуждал с сооснователем Telegram предоставление ему гражданства этой страны. Тем не менее Дуров отказался от переезда компании в Париж.