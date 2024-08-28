Число убитых военных Израиля с начала обострения конфликта возросло до 703

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября потеряла убитыми в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 703 военнослужащих. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно последним данным, еще один израильский военнослужащий — 19-летний старший сержант — был убит в боях на юге сектора Газа.