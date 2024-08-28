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Два дома сгорели после атаки БПЛА на село Белгородской области

10:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате атаки сгорели два дома и три автомобиля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден», — сообщил Гладков.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. «Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил губернатор.

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