Два дома сгорели после атаки БПЛА на село Белгородской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате атаки сгорели два дома и три автомобиля. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден», — сообщил Гладков.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. «Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил губернатор.