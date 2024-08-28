Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения — глава Минобороны

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша уже передала Украине все вооружения, которые могла ей поставить. Об этом в интервью агентству РАР сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Сегодня все те вещи, которые мы могли передать Украине, мы передали», — сказал он. «Польское правительство, как наше, так и предшественников, произвело многомиллиардные поставки вооружения Украине. Это все, что мы были в состоянии передать», — добавил министр.

Глава Минобороны указал, что для него «безопасность польского государства всегда является высшей целью и все решения, которые [Польша] по этому вопросу принимает, принимаются с учетом безопасности польского государства».

«Мы знаем, что Украине нужны многие виды оружия, но наши партнеры с Украины должны понять, что польское государство должно сохранять свои возможности. И для меня как министра обороны это является приоритетом», — подытожил Косиняк-Камыш.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда сообщил, что с начала вооруженного конфликта Польша передала Украине свыше 1 тыс. единиц различной военной техники — танков, самолетов, БТР и САУ.