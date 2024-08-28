США не собираются снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ - представитель Пентагона
10:20 28.08.2024 Источник: Известия
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 27 августа заявил, что США не планируют снимать действующие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на атаки американским оружием вглубь территории РФ.
«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — отметил Райдер в ходе брифинга.
НОВОСТИ
- 10:32 28.08.2024
- В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области, заявил пленный
- 10:05 28.08.2024
- Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения — глава Минобороны
- 10:00 28.08.2024
- Два дома сгорели после атаки БПЛА на село Белгородской области
- 09:32 28.08.2024
- Число убитых военных Израиля с начала обострения конфликта возросло до 703
- 09:20 28.08.2024
- Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — WSJ
- 09:05 28.08.2024
- Направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром Самары
- 09:00 28.08.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской и Ростовской областями
- 22:25 27.08.2024
- В Белом доме заявили, что в случае атаки Ирана США защитят Израиль
- 20:46 27.08.2024
- По опросам Харрис пока немного опережает Трампа по популярности
- 18:50 27.08.2024
- «Дурову может быть назначено предварительное заключение в рамках уголовного дела - член Парижской коллегии адвокатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать