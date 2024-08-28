0
0
45
НОВОСТИ

США не собираются снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ - представитель Пентагона

10:20 28.08.2024 Источник: Известия

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 27 августа заявил, что США не планируют снимать действующие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на атаки американским оружием вглубь территории РФ.

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — отметил Райдер в ходе брифинга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 28.08.2024
В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области, заявил пленный
0
60
10:05 28.08.2024
Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения — глава Минобороны
0
117
10:00 28.08.2024
Два дома сгорели после атаки БПЛА на село Белгородской области
0
124
09:32 28.08.2024
Число убитых военных Израиля с начала обострения конфликта возросло до 703
0
170
09:20 28.08.2024
Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж — WSJ
0
184
09:05 28.08.2024
Направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены на запасной аэродром Самары
0
261
09:00 28.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской и Ростовской областями
0
205
22:25 27.08.2024
В Белом доме заявили, что в случае атаки Ирана США защитят Израиль
0
653
20:46 27.08.2024
По опросам Харрис пока немного опережает Трампа по популярности
0
682
18:50 27.08.2024
«Дурову может быть назначено предварительное заключение в рамках уголовного дела - член Парижской коллегии адвокатов
0
828

Возврат к списку