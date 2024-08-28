США не собираются снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ - представитель Пентагона

10:20 Источник: Известия

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 27 августа заявил, что США не планируют снимать действующие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на атаки американским оружием вглубь территории РФ.

«Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и ответного огня. Что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — отметил Райдер в ходе брифинга.