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В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области, заявил пленный

10:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточняют, что речь идет о гражданских жителях Курской области.

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