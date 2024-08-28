В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области, заявил пленный

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточняют, что речь идет о гражданских жителях Курской области.