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В Ингушетии предотвращены нападения на православную церковь и правоохранителей — ФСБ

11:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сообщила о задержании в Ингушетии шестерых приверженцев международной террористической организации (МТО), планировавших нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Во взаимодействии с СК и МВД России на территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности. В Назрани и селении Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов», — отметили в ФСБ.

В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. «Задержанные дали признательные показания», — сообщили в ЦОС.

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