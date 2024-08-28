Армии США и Румынии закупят бронированные инженерные машины
11:05 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армии США и Румынии закупят системы Joint Assault Bridge (JAB) — бронированные инженерные машины на гусеничном ходу на базе шасси танка Abrams. Об этом сообщило румынское агентство Rador со ссылкой на сайт armytechnology.com.
Системы JAB разработает и поставит армиям США и Румынии компания Leonardo DRS. Стоимость контракта, согласно компании, составляет $49 млн. Leonardo DRS — американское подразделение одноименной итальянской материнской компании.
JAB представляет собой гусеничную бронированную инженерную машину, установленную на шасси модифицированного танка M1A1 Abrams. Машина обеспечивает возможность развертывания моста для подразделений, участвующих в боевых операциях.
JAB нового поколения заменит в инженерных батальонах бронетанковых бригад модель M104 Wolverine и бронетранспортер M48/M60. Полномасштабное производство системы было запущено в 2021 году.
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