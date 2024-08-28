Полиция ликвидировала преступника, напавшего с ножами на прохожих на западе ФРГ
11:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции застрелили 26-летнего мужчину, нападавшего на прохожих с двумя ножами в городе Мёрс (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом говорится в совместном заявлении полиции Мёрса и Дуйсбурга, а также прокуратуры города Клеве.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник около 14:45 (15:45 мск). На одной из улиц города неизвестный мужчина нападал на прохожих и угрожал им. После приезда полиции на место происшествия преступник также напал с двумя ножами на сотрудников правоохранительных органов. «В ходе дальнейшей операции полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. В результате этого 26-летний [нападавший] был смертельно ранен. Другие лица не пострадали», — отмечается в сообщении.
По данным полиции, нападавший имел гражданство ФРГ. Уголовная полиция Дуйсбурга создала комиссию по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента на данный момент также расследуются.
НОВОСТИ
- 12:20 28.08.2024
- Операторы пытаются ускорить работу YouTube в РФ — СМИ
- 12:05 28.08.2024
- БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области — губернатор
- 12:00 28.08.2024
- Преимущество США в космосе может сократиться из-за дефицита финансирования — СМИ
- 11:20 28.08.2024
- Польская армия до сих пор не может найти объект, якобы упавший на ее территории — радио
- 11:05 28.08.2024
- Армии США и Румынии закупят бронированные инженерные машины
- 11:00 28.08.2024
- В Ингушетии предотвращены нападения на православную церковь и правоохранителей — ФСБ
- 10:32 28.08.2024
- В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области, заявил пленный
- 10:20 28.08.2024
- США не собираются снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ - представитель Пентагона
- 10:05 28.08.2024
- Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения — глава Минобороны
- 10:00 28.08.2024
- Два дома сгорели после атаки БПЛА на село Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать