Полиция ликвидировала преступника, напавшего с ножами на прохожих на западе ФРГ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции застрелили 26-летнего мужчину, нападавшего на прохожих с двумя ножами в городе Мёрс (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом говорится в совместном заявлении полиции Мёрса и Дуйсбурга, а также прокуратуры города Клеве.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник около 14:45 (15:45 мск). На одной из улиц города неизвестный мужчина нападал на прохожих и угрожал им. После приезда полиции на место происшествия преступник также напал с двумя ножами на сотрудников правоохранительных органов. «В ходе дальнейшей операции полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. В результате этого 26-летний [нападавший] был смертельно ранен. Другие лица не пострадали», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, нападавший имел гражданство ФРГ. Уголовная полиция Дуйсбурга создала комиссию по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента на данный момент также расследуются.