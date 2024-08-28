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Преимущество США в космосе может сократиться из-за дефицита финансирования — СМИ

12:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические силы США в ближайшие годы начнут испытывать нехватку финансирования, в результате чего конкурентное преимущество Вашингтона перед другими странами в космическом пространстве может сократиться. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на американских военных.

«Сегодня мы по максимуму исчерпываем все свои средства и видим неизменный бюджет Министерства обороны, такое положение вещей должно измениться», — заявил генерал Космических сил Майкл Гетлейн. По его оценкам, если Вашингтон не начнет увеличивать инвестиции в данную сферу, то в скором времени его преимущество в космическом пространстве сократится.

По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, со временем бюджет Космических сил США «придется удвоить или даже утроить, чтобы финансировать то, что нам действительно необходимо». По данным издания, в 2025 финансовом году запланировано сокращение этого бюджета до приблизительно $30 млрд.

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