Операторы пытаются ускорить работу YouTube в РФ — СМИ
12:20 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отечественные операторы пытаются внедрять на своих сетях решения, которые помогают ускорить работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из операторов связи и двух других собеседников на телеком-рынке.
По словам источника издания, такие решения компании принимают, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса в России.
По словам одного из собеседников на телеком-рынке, внедрение решений, позволяющих обходить блокировку, уже доходит до десятков случаев по всей стране. «Коммерсант» также обнаружил как минимум два сообщения операторов фиксированного интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей. В одном из сообщений говорится, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские. В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев, добавляет «Коммерсант». Издание также направило запрос в Роскомнадзор.
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