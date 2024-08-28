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Операторы пытаются ускорить работу YouTube в РФ — СМИ

12:20 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отечественные операторы пытаются внедрять на своих сетях решения, которые помогают ускорить работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из операторов связи и двух других собеседников на телеком-рынке.

По словам источника издания, такие решения компании принимают, исходя из отсутствия официального объявления регуляторов о причинах замедления работы сервиса в России.

По словам одного из собеседников на телеком-рынке, внедрение решений, позволяющих обходить блокировку, уже доходит до десятков случаев по всей стране. «Коммерсант» также обнаружил как минимум два сообщения операторов фиксированного интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей. В одном из сообщений говорится, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские. В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и «Ростелекоме» отказались от комментариев, добавляет «Коммерсант». Издание также направило запрос в Роскомнадзор.

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