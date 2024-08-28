Доля ипотеки на новостройки в РФ в июле снизилась до 23% — ДОМ.РФ
12:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля ипотеки на новостройки в совокупной выдаче 20 крупнейших банков РФ в июле снизилась до 23% по сравнению с 51% в июне 2024 года. Такой вывод сделали в ДОМ.РФ по итогам анализа работы банков в июле 2024 года.
«Продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 51% в июне до 23% в июле, на ИЖС — с 14 до 5%, при этом доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 25 до 50%», — говорится в докладе института развития.
В целом выдача жилищных кредитов в топ-20 российских банках в июле сократилась на 55%, до 81,4 тыс. кредитов и на 55%, до 356 млрд рублей по сравнению с июнем 2024 года, отметили в ДОМ.РФ. Основными причинами замедления рынка стали завершение «Льготной ипотеки на новостройки» и приостановка «Семейной ипотеки» и IT-ипотеки.
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