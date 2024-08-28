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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

13:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сообщили там.

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