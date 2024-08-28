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НОВОСТИ

У РФ есть альтернативные маршруты поставок газа в Европу — Песков

13:05 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ украинский властей продлевать договор о транзите российского газа, заявил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.

«Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет», — сказал он журналистам.

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