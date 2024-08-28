Моди не предлагал Путину мирную инициативу по Украине — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не выдвигал свой план мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.