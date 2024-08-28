Моди не предлагал Путину мирную инициативу по Украине — Песков
13:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не выдвигал свой план мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 13:20 28.08.2024
- В РФ показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила выше среднемноголетнего на 13%
- 13:05 28.08.2024
- У РФ есть альтернативные маршруты поставок газа в Европу — Песков
- 13:00 28.08.2024
- ВС РФ освободили Камышевку в ДНР
- 12:32 28.08.2024
- Доля ипотеки на новостройки в РФ в июле снизилась до 23% — ДОМ.РФ
- 12:20 28.08.2024
- Операторы пытаются ускорить работу YouTube в РФ — СМИ
- 12:05 28.08.2024
- БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области — губернатор
- 12:00 28.08.2024
- Преимущество США в космосе может сократиться из-за дефицита финансирования — СМИ
- 11:32 28.08.2024
- Полиция ликвидировала преступника, напавшего с ножами на прохожих на западе ФРГ
- 11:20 28.08.2024
- Польская армия до сих пор не может найти объект, якобы упавший на ее территории — радио
- 11:05 28.08.2024
- Армии США и Румынии закупят бронированные инженерные машины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать