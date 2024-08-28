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НОВОСТИ

В РФ показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила выше среднемноголетнего на 13%

13:20 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в настоящее время больше среднемноголетнего значения в РФ на 13%. Усиление мониторинговых исследований повысило выявляемость случаев заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. <…> Важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований», — говорится в сообщении.

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