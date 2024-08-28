Пять ударов БПЛА произошло по объекту в Котельниче Кировской области, есть задымление
14:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять ударов БПЛА самолетного типа произошло по объекту в городе Котельниче Кировской области. Есть задымление, никто не пострадал, сообщили ТАСС в ЕДДС Котельнича.
Ранее губернатор региона Александр Соколов сообщил, что беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче Кировской области.
«По потенциально опасному объекту произведено пять ударов беспилотниками самолетного типа. Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», — сказала собеседница агентства.
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