Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Николай Дуров, брат сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, также объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.