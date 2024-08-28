Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в МГД

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Представители «Единой России» по итогам соцопросов являются фаворитами избирательной кампании по выборам депутатов в Мосгордуму. По словам главы социологической компании Russian Field Артемия Введенского, за представителей партии готовы проголосовать 58,4% респондентов. На втором месте по популярности КПРФ с результатом 12,8%, на третьем ЛДПР с 9,6%, на четвертом «Новые люди» -8%.

Как отмечает председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов, около 82% опрошенных горожан удовлетворены состоянием дел в Москве, что определяет предвыборный расклад. «Отдельным фактором успеха кандидатов от «Единой России» является то, что их выдвижение поддержал мэр города, и фактически они представляют собой такую команду мэра, что, конечно, в глазах избирателей дает им дополнительные электоральные очки», – считает Асафов.

По словам президента Фонда развития гражданского общества Константина Костина, партия власти занимает четкую политическую позицию и предлагает программу активных действий, которая включает активное волонтерство и поддержка тех, кто находится в зоне СВО. «Это безусловно положительно влияет на имидж партии, всего партийного бренда», – сказал Костин.Глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на разное отношение партий к технологиям: «Часть партий – участниц кампании дистанцировались от дистанционного голосования. И это, мне кажется, приведет их к негативному результату. Избиратель в целом выбирает именно дистанционное электронное голосование как удобное», – считает Чеснаков.Основываясь на данных социологов, эксперты предполодили, что явка на выборах депутатов Мосгордумы может составить 31-39%.