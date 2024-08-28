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НОВОСТИ

Армия Израиля уничтожила трехкилометровый туннель в центре сектора Газа

15:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные уничтожили туннель радикалов длиной 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что войска «исследовали и уничтожили» этот туннель, проходящий вдоль «центрального коридора» палестинского анклава.

В армии отметили, что десять лет назад военные уже разрушали «туннельный маршрут» в этом месте в ходе длившейся тогда 50 дней военной операции «Нерушимая скала» в палестинском анклаве. На протяжении «многих лет» радикалы из движения ХАМАС восстанавливали его работоспособность, добавили в пресс-службе, указав, что уничтоженный в 2014 году туннель «не пересекал границу» Израиля.

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