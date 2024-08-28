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НОВОСТИ

США не следует уклоняться от ответственности за кризис на Украине — Ван И

16:00 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам не следует уклоняться от ответственности за кризис на Украине, перекладывая ее на Китай. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Китай всегда сохранял приверженность содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и продолжит поступать правильно. США не следует уклоняться от своей ответственности, перекладывая ее на Китай», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Ван И также призвал Вашингтон отказаться от «огульного введения незаконных односторонних санкций».

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