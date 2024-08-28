Венгрия 10 лет защищает границы ЕС от мигрантов без помощи со стороны Брюсселя — посол

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия на протяжении почти 10 лет защищает границы своего государства и Евросоюза от мигрантов, в то время как Брюссель не оказывал Будапешту хоть сколько-нибудь значимой помощи. Об этом заявил посол Венгрии в Бельгии Тамаш Иван Ковач.

Дипломат выразил точку зрения Будапешта на ситуацию с миграцией в письме мэру Брюсселя Филиппу Клозу. Клоз ранее раскритиковал главу канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, который заявлял, что Будапешт готов направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев. Венгерский дипломат решил ответить бельгийскому градоначальнику.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что именно Венгрии приходится страдать из-за нехватки солидарности, ведь мы защищаем внешние границы Венгрии и Евросоюза на протяжении почти 10 лет без какой-либо значимой поддержки ЕС и тратим на это из бюджета Венгрии около 2 млрд евро», — говорится в письме, опубликованном в соцсети Х на странице госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.