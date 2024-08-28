Венгрия 10 лет защищает границы ЕС от мигрантов без помощи со стороны Брюсселя — посол
16:12 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия на протяжении почти 10 лет защищает границы своего государства и Евросоюза от мигрантов, в то время как Брюссель не оказывал Будапешту хоть сколько-нибудь значимой помощи. Об этом заявил посол Венгрии в Бельгии Тамаш Иван Ковач.
Дипломат выразил точку зрения Будапешта на ситуацию с миграцией в письме мэру Брюсселя Филиппу Клозу. Клоз ранее раскритиковал главу канцелярии венгерского премьера Гергея Гуйяша, который заявлял, что Будапешт готов направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев. Венгерский дипломат решил ответить бельгийскому градоначальнику.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что именно Венгрии приходится страдать из-за нехватки солидарности, ведь мы защищаем внешние границы Венгрии и Евросоюза на протяжении почти 10 лет без какой-либо значимой поддержки ЕС и тратим на это из бюджета Венгрии около 2 млрд евро», — говорится в письме, опубликованном в соцсети Х на странице госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать