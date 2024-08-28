Взрывотехники МЧС обезвредили в Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты-взрывотехники МЧС России обнаружили и обезвредили в одном из населенных пунктов Курской области кассеты от американской ракеты HIMARS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По заявке от администрации муниципального образования пиротехниками МЧС России был обследован населенный пункт в одном из районов приграничья. При проверке обнаружено и обезврежено три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS», — сказали в МЧС.

Всего за время работы в Курской области взрывотехники министерства обезвредили 156 опасных предметов.