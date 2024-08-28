ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области - замдиректора ЦРУ
17:15 28.08.2024 Источник: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать занятую часть Курской области. Об этом заявил заместитель директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, передает Reuters. По его словам, украинские войска будут пытаться удерживать занятую ими часть российского региона в течение «некоторого периода времени».
Замдиректора ЦРУ считает, что Вооруженные силы (ВС) России начнут контрнаступление в Курской области, которое, по мнению Коэна, будет трудным. "Лента.Ру"
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