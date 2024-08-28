Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в Мосгордуму
17:22 28.08.2024
Кандидаты от «Единой России», согласно опросам, являются фаворитами избирательной кампании по выборам депутатов в Мосгордуму. По словам главы социологической компании Russian Field Артемия Введенского, среди горожан, определившихся с выбором, 58,4% готовы проголосовать за ЕР, второе место занимает КПРФ с результатом 12,8%, третье ЛДПР с 9,6%, четвертое - «Новые люди» с 8%.
Председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, политолог Александр Асафов отмечает, что в конкуренции с ЕР остальные парламентские партии борются за второе место. «Отдельным фактором успеха кандидатов от «Единой России» является то, что их выдвижение поддержал мэр города, и фактически они представляют собой такую команду мэра, что, конечно, в глазах избирателей дает им дополнительные электоральные очки», – заявил эксперт.
Явка на выборах депутатов Московской городской думы, по прогнозам социологов, может составить 31-39%. «Эти цифры мы сможем с вами сравнить после трех дней голосования для того, чтобы понять, насколько социологически обоснованный прогноз сбылся в этом моменте», – отметил Асафов.
Напомним, выборы в Москве состоятся 6-8 сентября, проголосовать можно будет как в электронном формате, так и при помощи бумажных бюллетеней.
НОВОСТИ
- 17:40 28.08.2024
- На Украине заочно предъявили обвинение иранскому бригадному генералу
- 17:32 28.08.2024
- Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 17:15 28.08.2024
- ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области - замдиректора ЦРУ
- 17:00 28.08.2024
- Взрывотехники МЧС обезвредили в Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS
- 16:32 28.08.2024
- Сербия планирует подписать контракт на поставку Rafale во время визита Макрона — Вучич
- 16:12 28.08.2024
- Венгрия 10 лет защищает границы ЕС от мигрантов без помощи со стороны Брюсселя — посол
- 16:00 28.08.2024
- США не следует уклоняться от ответственности за кризис на Украине — Ван И
- 15:32 28.08.2024
- Армия Израиля уничтожила трехкилометровый туннель в центре сектора Газа
- 15:12 28.08.2024
- Лагно стала победительницей чемпионата России по шахматам
- 15:00 28.08.2024
- Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать