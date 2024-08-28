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НОВОСТИ

Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в Мосгордуму

17:22 28.08.2024

Кандидаты от «Единой России», согласно опросам, являются фаворитами избирательной кампании по выборам депутатов в Мосгордуму. По словам главы социологической компании Russian Field Артемия Введенского, среди горожан, определившихся с выбором, 58,4% готовы проголосовать за ЕР, второе место занимает КПРФ с результатом 12,8%, третье ЛДПР с 9,6%, четвертое - «Новые люди» с 8%.

Председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, политолог Александр Асафов отмечает, что в конкуренции с ЕР остальные парламентские партии борются за второе место. «Отдельным фактором успеха кандидатов от «Единой России» является то, что их выдвижение поддержал мэр города, и фактически они представляют собой такую команду мэра, что, конечно, в глазах избирателей дает им дополнительные электоральные очки», – заявил эксперт.
Явка на выборах депутатов Московской городской думы, по прогнозам социологов, может составить 31-39%. «Эти цифры мы сможем с вами сравнить после трех дней голосования для того, чтобы понять, насколько социологически обоснованный прогноз сбылся в этом моменте», – отметил Асафов.

Напомним, выборы в Москве состоятся 6-8 сентября, проголосовать можно будет как в электронном формате, так и при помощи бумажных бюллетеней. 

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