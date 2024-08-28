Скрипач Петр Лундстрем посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

17:32

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетил скрипач Петр Лундстрем. Он выступил перед военнослужащими. «Здесь я второй раз, увидел, что увеличилось количество добровольцев, - сообщил музыкант. - Я думаю, людей стало больше, так как еще большее количество людей начинает понимать, что происходит, учитывая происходящее в Курской, Белгородской областях, ЛНР и ДНР и так далее. Для меня важно то, чем я занимаюсь, я только что вернулся из Курска и Донецка. Я выступаю там перед ребятами, которые идут добровольцами на фронт». Скрипач пожелал военнослужащим победы, «как и всем нам».

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он открыт по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Сотрудники пункта работают по принципам центров госуслуг в режиме единого окна.

Граждан в пункте ждут с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит работает на столичном портале mos.ru. Также консультации по поводу прохождения службы по контракту и вариантах поддержки военнослужащих и их семей можно получить, позвонив на горячую линию по номеру 117, а также при помощи бота @MskContract_bot в Telegram.