Росстат назвал самые популярные у российских туристов зарубежные направления

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше всего турпоездок за рубеж в I полугодии россияне совершили в Турцию, Абхазию, ОАЭ, Таиланд и Китай, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

В частности, количество поездок в Турцию составило 2,4 млн (на 9,5% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года), в Абхазию — 2,1 млн (+2,5%), в ОАЭ — 947,4 тыс. (+11%), в Таиланд — 687 тыс. (+29,6%), в Китай — 651,1 тыс. (в 3,7 раза больше). Египет занял шестое место с показателем в 639,4 тыс. поездок (+15,1%).