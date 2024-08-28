Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел
22:22 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители четырех населенных пунктов Белгородской области отселены из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.
«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа», — написал он.
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