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НОВОСТИ

Власти Белгородской области приняли решение об отселении четырех сел

22:22 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители четырех населенных пунктов Белгородской области отселены из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа», — написал он.

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